 Вице-президент Еврокомиссии надеется на прорыв в газовых переговоров Украины и РФ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Конечно, мы надеемся на прорыв на сегодняшней встрече. Но в первую очередь, мы должны выслушать обе стороны, которые имели очень интенсивные контакты в течение последних дней и ночей. Все стороны уверены, что нужны позитивные сигналы рынку", - сказал журналистам европейский чиновник.

Ранее пресс-офис ЕК сообщил, что в четверг в Берлине пройдут консультации по газу в трехстороннем формате о будущем транзита газа через Украину в страны ЕС после 2019 года.

Предполагается, что перед началом переговоров Шефчович встретится в Берлине с министром экономики ФРГ Петером Альтмайером.