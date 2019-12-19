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 Вице-президент Еврокомиссии надеется на прорыв в газовых переговоров Украины и РФ

Европейская комиссия надеется на прорыв в газовых консультациях в Берлине, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович накануне встреч с российскими, германскими и украинскими коллегами в столице Германии.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Конечно, мы надеемся на прорыв на сегодняшней встрече. Но в первую очередь, мы должны выслушать обе стороны, которые имели очень интенсивные контакты в течение последних дней и ночей. Все стороны уверены, что нужны позитивные сигналы рынку", - сказал журналистам европейский чиновник.

Ранее пресс-офис ЕК сообщил, что в четверг в Берлине пройдут консультации по газу в трехстороннем формате о будущем транзита газа через Украину в страны ЕС после 2019 года.

Предполагается, что перед началом переговоров Шефчович встретится в Берлине с министром экономики ФРГ Петером Альтмайером.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166240
 
 
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