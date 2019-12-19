 Суд признал банкротом Дружковский машиностроительный завод Ахметова

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Согласно судебным материалам, производство по делу о банкротстве ПАО "Дружковский машиностроительный завод" было открыто в январе 2018 года по инициативе Управления Пенсионного фонда Украины в городе Дружковке Донецкой области.

Постановлением Хозяйственного суда Донецкой области от 01.11.2018 был утвержден реестр требований кредиторов предприятия, в который включены в т.ч. требования Пенсионного фонда (16,3 млн грн), "Проминвестбанка" (84,5 млн грн), ООО "Финансовая компания "Арсенал" (759,9 млн грн), ЧАО" Енакиевский металлургический завод "(100 млн грн), ПАО "Научно производственная компания "Горные машины" (112,3 млн грн), ГФС (37 млн грн).

При этом суд среди прочего отказал ликвидатору "Всеукраинского банка развития" в признании кредитором должника на сумму 389,8 млн грн (это решение было оставлено без изменений постановлением Верховного Суда от 27.09.2019).

"Дружковский машиностроительный завод" - производитель горно-шахтного оборудования.

Входит в Corum Group (ранее холдинг назывался "Горные машины") - подразделение СКМ, специализируется на производстве и сервисе оборудования в области добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых, а также проектировании и строительстве шахт и других инфраструктурных объектов.