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 Гидравлика от крупнейшего поставщика в Украине – компании "Hydromarket"

Компания "Hydromarket" предлагает выгодный способ ускорить рабочий процесс с минимальными вложениями, установив гидравлику на тягач.

Наша компания предлагает вам существенно снизить уровень затрат путем переоборудования тягача в многофункциональную спецтехнику. Также это позволит ускорить окупаемость данной техники. Установка гидравлики на тягач – наиболее выгодный способ ускорить рабочий процесс с минимальными финансовыми вложениями!

Компания "Hydromarket" является прямым поставщиком гидравлического оборудования от различных производителей и предлагает широкий ассортимент комплектов гидравлики, а также отдельных элементов по самым низким ценам. Гидравлические комплекты у нас можно приобрести от 949 $! Вы можете заказать товар с доставкой или установкой в любом удобном для вас городе.

Гидравлические комплекты включают в себя основные модификации в виде:

  • гидравлического насоса;
  • гидроцилиндра;
  • гидромотора;
  • гидравлического распределителя;
  • клапанов;
  • маслобака с фильтрующими элементами;
  • гидравлических магистралей, крепежей и прочих деталей.

Такое оборудование – "must have" для подъемно-транспортной техники, самосвалов, кранов-манипуляторов, цементовозов, бензовозов и прочего грузового транспорта, и затраты на его установку будут всегда оправданы.

Осуществляя покупку гидравлического оборудования на тягач в Гидромаркете, вы будете иметь такие выгоды:

  • продаваемый товар проверяется специалистами компании на качество;
  • небольшой вес гидравлических комплектов – около 65 кг (с учетом алюминиевого гидробака);
  • наличие антикоррозийного покрытия на главных механизмах системы;
  • возможность доставки товара прямиком к вам для самостоятельной сборки или же его установки на собственном СТО компании со скидкой;
  • легкость демонтажа, а также быстрая и профессиональная установка оборудования на тягач, занимающая всего около 2-3 часов.

В компании "Hydromarket" всегда рады помочь своим клиентам!

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166220
 
 
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