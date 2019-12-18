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 Зеленский подписал закон о взыскании незаконных социальных выплат

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О верификации и мониторинг государственных выплат", принятый Верховной Радой 3 декабря.

Как сообщает пресс-служба главы государства, внедрение верификации и мониторинга государственных выплат будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности выплат, а также оптимизации бюджетных расходов, передает БизнесЦензор.

Согласно закону, верификация государственных выплат осуществляется с помощью информационно-аналитической платформы, порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат устанавливает Кабинет министров.

Также закон определяет основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.

Кроме того, в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме части третьей статьи 8, которая вступает в силу после внедрения системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов в промышленную эксплуатацию, и кроме части первой статьи 10, которая вступает в силу с 1 января 2021 года.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" с предложениями президента 3 декабря.

Законом определяется, что "верификация – комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных".

Действие закона распространяется на пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Ответственность за организацию верификации соцвыплат возлагается на Министерство финансов. 

При этом орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, будет иметь доступ к персональным данным, информации из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информации с ограниченным доступом, к данным о банковских счетах получателей помощи и р движении средств по ним, а также будет вправе осуществлять меры по возврату или взысканию сумм неправомерно полученных государственных выплат.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166164
 
 
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