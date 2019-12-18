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 Запасы газа в хранилищах позволяют пройти зиму без импорта, – Оператор ГТС

Объем газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины на начало 2020 года составит около 19 млрд кубометров.

Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон в ходе отчета о реализации плана анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этого вполне хватит, чтобы пройти зиму даже без любого импорта, только на собственных ресурсах", – сказал Макогон.

Макогон подчеркнул, что новый оператор сможет с 1 января обеспечить работу ГТС в случае отсутствия транзита и, помимо накопления больших запасов, для этого была проделана большая работа еще до анбандлинга на уровне "Укртрансгаза", в том числе реконструкция газоперекачивающих станций и линейной части.

Как сообщалось, Украина с 1 ноября по 14 декабря 2019 года снизила запасы природного газа в ПХГ на 9,3%, или на 2,02 млрд кубометров, – до 19,77 млрд кубометров.

Отбор из ПХГ Украины, в частности 14 декабря, составил 66,3 млн кубометров при импорте 10 млн кубометров и внутренней добыче 56,5 млн кубометров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166158
 
 
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