 Кабмин направил 1 миллиард на выплату пособий по безработице и родам

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

"Принятие соответствующего постановления обеспечит право застрахованных на получение материальной помощи (пособия по временной потере трудоспособности, пособия по беременности и родам и пособия на погребение) за счет средств Фонда", – сказано в сообщении.

В том числе расходы Фонда увеличены за счет дополнительных поступлений в результате увеличения в августе 2019 года пропорции распределения единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в объеме 996,1 млн грн.

Еще 10 млн грн на увеличение выплат направлено за счет экономии средств по статье "расходы, связанные с исполнением обязанностей страховщика", а 11,3 млн грн – уменьшения остатка средств на конец года.

Также Постановлением предусмотрено увеличение доходов бюджета Фонда на 2019 на сумму 996,1 млн грн и его расходов – на 1,01 млрд грн.

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Как сообщалось, в начале декабря правление Фонда социального страхования возглавил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

В ноябре уволенный в 2018 году глава Фонда соцстрахования Евгений Баженков восстановился на должности благодаря действиям госрегистратора и решению Печерского суда от 8 ноября, который также обязал в течение месяца выплатить ему средний заработок в сумме более 858 тыс. грн.

В Минсоцполитики заявили, что считают восстановление Баженкова на должности незаконным, пообещав его оспорить в судебном порядке. Конфликт с управлением фондом также вызвал задержки соцвыплат.

В итоге 26 ноября Комиссия Министерства юстиции отменила решение частного нотариуса о восстановлении Евгения Баженкова на должности директора исполнительной дирекции в Фонде социального страхования.