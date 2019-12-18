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 Власть, Транспорт, Коррупция
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 Госбюро расследований купило элитный автомобиль Toyota за миллион

Территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное во Львове, 16 декабря по результатам тендера заказало ООО "Сервисный центр "Диамант" автомобиль специализированного назначения за 1,06 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит автомобиль Toyota Camry Hybrid с отделкой сидений кожей с перфорацией, круиз-контролем, обогревом сидений, климат-контролем, подушками безопасности. Из дополнительной комплектации предусмотрена металлическая защита картера двигателя, комплект резиновых ковров салона, тонировка стекол дверей, зимние шины, брызговики.

Из специального оборудования автомобиль будет иметь сигнально-громкоговорящая устройство (сирена с управлением на микрофоне, светодиодный маяк, две светодиодные фары-вспышки).

В автосалонах Toyota Camry Hybrid без спецоборудования продают за 965 тыс. грн.

На торгах единственным конкурентом победителя было ООО "Классик-Авто" Василия Угренюка, чье предложение было выше – 1,07 млн грн. Ожидаемая стоимость закупки составляла 1,1 млн грн.

Учредителем ООО "Сервисный центр "Диамант" является Павел Волков из города Червоноград Львовской области, директор Александр Горбачев.

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Как сообщалось, Государственное бюро расследований 21 ноября по результатам тендера заказало ООО "ВиДи Автострада" специализированных легковых автомобилей на общую сумму 26,57 млн грн.

В том числе было закуплено 15 черных автомобилей Toyota Camry 2019 года выпуска за 10,82 млн грн (по 721 тыс. грн за штуку).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166147
 
   
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На элитном автомобиле будет ездить элита гбр за деньги народа Украины.
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В Одессе ПОЛИЦИЯ приобрела ПОРШЕ ПАНАМЕРА! Теперь преступники - трепещите!!!
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