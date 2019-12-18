 "Нафтогаз" в 2020 году из-за анбандлинга потеряет 13 миллиардов, – финплан

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на отчете компании по реализации плана анбандлинга 18 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Выход всего транспортного бизнеса из группы НАК "Нафтогаз Украины" при существующих правилах работы рынка для нас как для группы будет означать примерно "минус" 13 млрд грн чистой прибыли следующего года. Негативный эффект для ликвидности немного больше", – сказал Коболев.

Он уточнил, что финплан предусматривает определенные продажи активов, поэтому непосредственный негативный финансовый эффект от анбандлинга больше, однако, несмотря на это, группа останется прибыльной.

"Группа "Нафтогаз" должна в следующем году продемонстрировать прибыльную деятельность, согласно финплану", – подчеркнул Коболев.

Он также отметил, что подземные хранилища газа и соответствующий бизнес в обозримом будущем будут оставаться в группе "Нафтогаза".

"Мы пока не видим возможности его (бизнеса ПХГ) выделения", – отметил глава "Нафтогаза", добавив: одним из условий появления потенциального нового оператора хранилищ должно быть наличие у него минимум 5 млрд кубометров природного газа.

Коболев также уточнил, что в процессе анбандлинга все связанные с транзитным бизнесом долги как перед группой, так и претензии к ней со стороны групп Дмитрия Фирташа, "Приват", "УкрГазЭнерго", остаются в старой структуре, тогда как новый оператор газотранспортной системы – это "чистая" компания, как и было задумано.

Как сообщалось, "Нафтогаз" по итогам первого полугодия 2019 году увеличил чистую прибыль к аналогичному периоду 2018 года на 81,6% – до 24,7 млрд грн, сократив выручку на 0,9% – до 130,94 млрд грн.