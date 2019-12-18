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Все про:Газ (3988) газовые переговоры (182) Газпром (1423) Нафтогаз (1) Коболев (369) Транзит газа (294)

 Вероятность нового контракта с "Газпромом" до 1 января стремится к нулю, – Коболев

Вероятность подписания контракта на транзит природного газа с российским "Газпромом" с 1 января 2020 года является крайне низкой.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в ходе отчета компании по реализации плана анбандлинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Можно говорить, что вероятность подписания транзитного контракта с 1 января еще какая-то есть, но очень-очень маленькая. С каждой минутой она стремится к нулю", – сказал Коболев.

Как сообщалось, ранее в среду Коболев заявил, что вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до конца текущего года, по-прежнему остается высокой, однако дискуссия на этот счет при таком варианте событий может возобновиться в апреле-мае следующего года.

Глава правления НАК "Нафтогаз" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Напомним, трехсторонние газовые переговоры представителей ЕС, Украины и России пройдут 19 декабря в Берлине.

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В понедельник "Нафтогаз" заявил, что никаких договоренностей по транзиту российского газа по территории Украины после 2019 года в переговорах с российским "Газпромом" на данный момент не достигнуто.

По итогам переговоров в Вене 13 декабря исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что они не привели к конкретным результатам, но будут продолжены.

Ранее президент Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопросу продолжения транзита газа через Украину было уделено большое внимание на двусторонней встрече президента Украины с Владимиром Путиным.

Зеленский заявил, что по итогам встречи вопрос о выплате "Газпромом" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража компенсации в $3 млрд (с учетом накопившихся с момента вынесения решения процентов) удалось "в принципе" снять.

Зеленский также высказал надежду, что Киев и Москва смогут договориться о новом долгосрочном контракте на транзит газа до конца года.

В то же время Кремль отрицает наличие договоренностей по газу после встречи Зеленского с Путиным.

Напомним, на минувшей неделе руководители НАК "Нафтогаз Украины", "Газпрома" и "Оператора ГТС Украины" провели газовые переговоры в Вене. Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, они касались путей выполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому долг "Газпрома" составляет около $3 млрд.

Витренко отказался комментировать позицию "Газпрома", однако намекнул, что речь идет об отказе от всех претензий украинской стороны в арбитражах в обмен на скидку на газ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166143
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
газпром поставляет в европу в год в среднем 200 млрд куб. м .газа.Что составляет примерно 40-50 % от общего обьема потребление европы газа в год..Европа не увеличит поставки газа из рф -энергетическая безопастность.(не зависеть от одного продавца газа) ..СП 1 СП 2 и турецкий поток опал.без проблем перекачают 250 млрд куб. м .газа.в гоод с излишеством.. А нафтогаз. рассчитывает получить транзит. Ага аш смешно .Немцы лучше сами получат эти 3 милиарда баксов за транзит. И еше поимеют моржу с продажи газа с рф.. А совсем забыл читайте Третьий энергетический пакет ЕС о транзите через украину. который вынужденно подписал зеленский .Украина це европа .Европа нам поможет .ага аж смешно..https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/12/17/7104323/ Германия обжаловала решение по газопроводу OPAL - Суд ЕС так что третьий европакет действует только для укр. это перемога только для укр.
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А с чего это Европа нам должна помогать?Помощь-помощью, интересы интересами. Хотят получить газ-пусть спрашивают с поставщика, Украина как бы и не при делах, тем более, что договор на транзит прекращает действовать, нема лавэ-no love
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а кран РФ физически перекрыть не сможет т.к газ не вода..и скважины не перекроешь..и весь газ который задет в Украину будет считаться контрабандным без договора о транзите и подлежит конфискации..или в небо выпускать )))
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.СП 1 СП 2 и турецкий поток опал.без проблем перекачают 250 млрд куб. м .газа.в гоод с излишеством..



СП2 не построен.
Трубы из Турции в Европу нема!

Как они прокачают 250 газа?))
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Курером передадут. Из Шушенского.
PS топикстартер то из 461 тысячных+нулёвка, так что вероятность того, что бот-довольно высокая Вероятность подписания контракта с "Газпромом" до 1 января стремится к нулю, – Коболев - Цензор.НЕТ 1977
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У севеерных потоков 55млрд потолок. Это когда будут оба построены.
Турецкий тоже одна труба на 15 млрд вторая строится. В Европу трубы из Турции вообще нету нету. Что-то качается через Беларусь

На данный момент дефицит мощностей как минимум в 100 млрд кубов.
И судя по новости газпром потеряет клиентов примерно на этот объем. То есть 20-30 млрд долларов в год. Ну и штрафы за срыв поставок будут такого же порядка
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