[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.24 25.75
 Власть, Коррупция
  1205  0
Все про:законопроект (813) Зеленский (517) коррупция (255)

 Зеленский внес в Раду законопроект об отмене залога для коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о новых правилах определения размера залога для совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Соответствующая карточка законопроекта под номером 2620 "Проект закона о внесении изменения в статью 183 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины относительно особенностей определения размера залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления" появилась на сайте парламента, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Законопроектом предлагается дополнить часть четвертую статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины пунктом 4, предусмотрев, что судья, суд вправе не определять размер залога при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей по уголовным производствах по тяжкому или особо тяжкому коррупционному преступлению" – указывается в пояснительной записке законопроекта.

В текущей редакции УПК арестованы без права внесения залога могут быть только лица, совершившие преступления с применением насилия или угрозой его применения, преступления, повлекшие гибель человека, а также лица, касательно которых в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, но была нарушена ими.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166141
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Донбасс Зеленский Кабмин Нафтогаз Нацполиция Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх