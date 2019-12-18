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 Антирейдерская комиссия рассмотрит все старые жалобы в течение месяца, – Минюст

Антирейдерская комиссия планирует завершить рассмотрение оставшихся 350 накопившихся жалоб в течение месяца.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в ходе открытия Офиса противодействия рейдерству 18 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Когда мы сюда пришли, первой проблемой были накопившиеся жалобы. Мы ожидаем, что в течение месяца старые завалы будут рассмотрены. Комиссия работает до ночи, работники падают с ног, но у нас есть дедлайны, и этих дедлайнов мы придерживаемся", - отметил Малюська. 

Он уточнил, что количество старых дел постоянно сокращается: несколько дней назад их было 500, а по состоянию на 18 декабря осталось около 350.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, за три месяца работы антирейдерская комиссия рассмотрела и приняла решение по 1,064 тыс. жалобам из 1,404 тыс. Кроме того, 368 регистраторам с запятнанной репутацией был заблокирован доступ к реестрам.

По словам Малюськи, следующим шагом в противодействии рейдерству будет ускорение рассмотрения жалоб до 24 часов. Он уточнил, что сейчас заявки, нуждающиеся в быстром реагировании, рассматриваются за несколько дней.

Министр юстиции также сообщил, что наряду с рассмотрением дел антирейдерская комиссия начала предоставлять консультации.

"Кроме того, сейчас можно подавать жалобы онлайн, не вставая с места, и это значительно ускоряет процесс", - добавил Малюська.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166131
 
 
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