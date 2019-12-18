 Крупнейшие цены АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 12 и 11 копеек за литр – до 13,39 грн/л и 13,32 грн/л соответственно.

На станциях "БРСМ-Нафта" цена выросла на 11 коп./л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" откорректировала цены на 2 копейки – до 11,86–11,94 грн/л.

Средняя по стране цена автогаза повысилась на 3 коп. – до 12,61 грн/л.

Как сообщалось, оптовые цены сжиженного газа в ноябре увеличились на 11% – до 19 800 грн за тонну. В начале декабря рост замедлился и оптовые цены на 9 декабря повысились еще на 2% – до 20 380 грн/т.