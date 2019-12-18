[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.24 25.75
 Энергетика, Коррупция
  102  0
Все про:бензин (385) СБУ (483) дизтопливо (562)

 СБУ заблокировала производство опасного топлива на мини-НПЗ. ФОТО

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала масштабное изготовление и реализацию контрафактного топлива в промышленных масштабах с использованием веществ, опасных для жизни и здоровья людей.

Как сообщает пресс-центр СБУ, изготовленные по опасной технологии бензин и дизтопливо продавали через 150 АЗС по всей территории страны, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, часть продукции реализовывали без уплаты обязательных акцизных платежей, из-за чего бюджет только в 2019 году недополучил более 20 млн грн.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа частных коммерческих компаний на подконтрольных мини-НПЗ в разных регионах Украины наладила незаконное производство горючего. Дельцы добавляли к продукции спирты, сильнодействующие токсичные вещества, другие присадки, которые несут опасность для окружающих", – сказано в сообщении СБУ.

Во время проведения следственных процессуальных действий в офисных, складских, производственных помещениях и на ряде АЗС оперативники и следователи локализовали функционирование незаконного механизма, а также получили обстоятельные доказательства противоправной деятельности для привлечения к ответственности злоумышленников.

Операция проводилась совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

СБУ заблокировала производство опасного топлива на мини-НПЗ 01

СБУ заблокировала производство опасного топлива на мини-НПЗ 02

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166125
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Нацполиция правоохранительные органы Россия рынок земли СБУ
 
 
 
 
 
 вверх