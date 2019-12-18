 В компаниях российского миллиардера прошли обыски по делу о контрабанде топлива в Украину, – СМИ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в главном управлении МВД по Москве, передает БизнесЦензор.

По словам собеседника агентства, в материалах дела говорится о контрабанде 100 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, а ущерб оценивается в 2 млрд рублей.

При этом, как отметил источник, по документам нефть направлялась в Турцию, но оттуда переправлялась в Украину.

В свою очередь Коммерсант со ссылкой на источник в силовых ведомствах РФ, дело по ст. 226.1 УК России было возбуждено на основании поступившей из Федеральной службы безопасности (ФСБ) информации о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в Турцию.

Поставки, как утверждает источник газеты, велись без уплаты таможенных платежей в интересах нефтяного холдинга АО "ФортеИнвест", руководителем которого является Саид Гуцериев, а нефть в итоге попадала в Украину.

По данным Коммерсанта, сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД и Службы экономической безопасности ФСБ проводят обыски и выемку документов в компаниях, связанных с Гуцериевыми.

Обыски в офисе компании "ФортеИнвест", которую возглавляет сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид, подтверждает также источник РБК.

Сам Михаил Гуцериев назвал сообщения об обысках в принадлежащих ему компаниях провокацией.

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"ФортеИнвест" занимается добычей и переработкой нефти, а также реализацией нефтепродуктов. Ей принадлежат три добывающих актива – "Преображенскнефть", "Геопрогресс" и "Ойлгазтэт" в Оренбургской области (суммарные запасы около 50 млн тонн), а также нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез". Орский НПЗ компании является крупным поставщиком дизтоплива в Украину.

"ФортеИнвест" поставляет "широкий спектр нефтепродуктов как на российский рынок, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья", говорится на сайте компании. Среди ее контрагентов – резиденты Казахстана, Узбекистана, Монголии, Афганистана, Китая, Белоруссии, а также Турции. Резиденты Украины не указаны в качестве контрагентов на сайте "ФортеИнвеста".

Михаил Гуцериев занимает 28 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивают в $3,7 млрд. Он возглавляет совет директоров промышленно-финансовой группы "Сафмар" и компании "РуссНефть".

В 2007 году Гуцериев был заочно арестован по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере. Его объявили в международный розыск, но весной 2010 года обвинения сняли.

Напомним, в 2017 году НБУ отклонил заявку на покупку украинской "дочки" "Сбербанка" консорциумом латвийского Norvik Bank (акционер Григорий Гусельников) и белорусской компании Саида Гуцериева (сына основного владельца компании "РуссНефть" и группы "Сафмар" Михаила Гуцериева).

Основанием для отказа консорциуму Гусельникова – Гуцериева в пресс-службе НБУ назвали непредоставление инвесторами документов, необходимых для осуществления проверки на предмет их соответствия требованиям законодательства Украины.