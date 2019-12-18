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 Кабмин назначил госсекретаря Минцифры

Кабинет министров Украины назначил государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Дмитрия Маковского.

Об этом говорится в сообщении министерства в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Правительство назначило Дмитрия Маковского государственным секретарем Министерства цифровой трансформации Украины. Дмитрий – человек для сферы электронного управления не случайный. Работает в этой области уже в течение 10 лет, имеет опыт реализации проектов как на местном, так и на государственном уровнях. Является специалистом высокого уровня. Именно это позволило Дмитрию одержать победу в конкурсе на должность государственного секретаря", – сказано в сообщении.

В Государственном агентстве по вопросам электронного управления Маковский занимал должность директора генерального департамента цифровой трансформации, а уже в Минцифре – руководил Директоратом публичных услуг.

Сам Маковский хочет на новой должности наладить работу аппарата министерства. Главный принцип – сделать бюрократические процедуры незаметными, понятными и необременительными для сотрудников.

Ранее, распоряжением №1057 от 15 ноября 2019 года, Кабмин уволил Александра Рыженко с должности госсекретаря Министерства цифровой трансформации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166118
 
 
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