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 Кабмин продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год

Кабинет министров на заседании в среду, 18 декабря, продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год.

Как сообщает пресс-служба правительства, это позволит расширить количество участников пилотного проекта, передает БизнесЦензор.

В частности, Кабмин разрешил заключить в рамках пилотного проекта договоры со всеми, кто делает трансплантацию и имеет лицензию на трансплантацию. Также принятое решение позволит предусмотреть возможность использования средств на оплату трансплантата из-за границы.

Кроме того, решением Кабмина повышена прозрачность процедур для лечения украинский за рубежом.

"Утвержден механизм коммуникации на сайте Минздрава о статусе рассмотрения деперсонифицированных заявок пациентов. Люди получат возможность следить прозрачно по этапам рассмотрения заявок на различных этапах, понимать сроки их удовлетворения", – отмечается в сообщении.

Кроме того Кабмин принял решение, что Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу возглавит министр здравоохранения, а заместителем главы совета станет министр социальной политики. Это должно улучшить координацию усилий правительства по борьбе с ВИЧ/СПИД.

Напомним, в начале декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий отсрочку запуска Единой информационной системы трансплантации до 1 января 2021 года.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла закон №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку", в котором предусмотрена отсрочка введения в действие нового закона о трансплантации до 1 января 2020 года, что позволит пролонгировать до 31 декабря 2019 года закон о трансплантации, который действовал ранее. Таким образом парламент разблокировал приостановленную в настоящее время трансплантацию органов из-за неготовности госреестров.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166104
 
 
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