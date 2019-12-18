 ГИЯРУ и "Энергоатом" рассмотрит продление работы блока №5 Запорожской АЭС в 2020 году

Об этом сообщил глава ГИЯРУ Григорий Плачков после общественных слушаний о продлении срока эксплуатации энергоблока №3 Южноукраинской АЭС (ЮУАЭС) 17 декабря в Южноукраинске, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будем вместе с "Энергоатомом" вести эту работу в следующем году", – сказал Плачков.

По его словам, №5 ЗАЭС – это последний энергоблок, построенный в советские времена.

"У нас осталось еще три энергоблока (которым предстоит пройти процедуру продления срока эксплуатации): это энергоблок №2 Хмельницкой АЭС, энергоблок №4 Ривненской АЭС и энергоблок №6 Запорожской АЭС, построенные в независимой Украине", – отметил Плачков.

По его словам, вопрос о продлении на 10 лет срока эксплуатации энергоблока №3 ЮАЭС коллегия Госатомрегулирования рассмотрит 23 декабря.

"После этого он будет рассматриваться лицензионной комиссией, которая примет решение о внесении изменений в лицензию эксплуатирующей организации ГП "Энергоатом", – сказал глава ГИЯРУ.

Как подчеркнул Плачков, представители общественности, проживающей в 30-километровой зоне наблюдения ЮУАЭС, поддержали продление срока эксплуатации энергоблока №3.

По информации на сайте ЗАЭС, энергоблок №5 был подключен к сети 14 августа 1989 года и по истечении 30 лет должен пройти процедуру продления срока эксплуатации на новый 10-летний срок.

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС и энергоблок №4 Ривненской АЭС были введены в эксплуатацию в 2004 году, энергоблок № 6 Запорожской АЭС – в 1995 году.

Как отмечает ГП "Энергоатом", особенностью продления ресурса ЮУАЭС-3 является то, что предусмотренная процедура происходит до завершения проектного срока его эксплуатации. Этот срок истекает в феврале 2020 года.

ЮУАЭС-3 – 11 (из 15 имеющихся в стране) атомный энергоблок в Украине, ресурс которого будет продлен.