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Все про:газовые переговоры (182) Германия (725) Меркель (79) санкции (1317) Северный поток (529)

 Меркель связала санкции США против "Северного потока-2" с транзитом газа через Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение Конгресса США по санкциям против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство AFP, передает БизнесЦензор.

Меркель сказала, что Германия выступает против экстерриториальных санкций. В то же время канцлер предложила вести переговоры с США. 

"Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не поддерживаем эти санкции", - сказала Меркель.

Меркель также напомнила, что сейчас продолжаются переговоры по транзиту газа через Украину, и, по словам Канцлера, лишние дискуссии вокруг "Северного потока-2" могут негативно на них отразиться.

Как сообщалось, Сенат США 17 декабря одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2". На прошлой неделе проект закона одобрила нижняя палата Конгресса США.

В Кремле заявили, что санкции США являются нарушением международного права, но они не остановят строительство "Северного потока-2".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166090
 
 
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