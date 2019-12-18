 Меркель связала санкции США против "Северного потока-2" с транзитом газа через Украину

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство AFP, передает БизнесЦензор.

Меркель сказала, что Германия выступает против экстерриториальных санкций. В то же время канцлер предложила вести переговоры с США.

"Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не поддерживаем эти санкции", - сказала Меркель.

Меркель также напомнила, что сейчас продолжаются переговоры по транзиту газа через Украину, и, по словам Канцлера, лишние дискуссии вокруг "Северного потока-2" могут негативно на них отразиться.

Как сообщалось, Сенат США 17 декабря одобрил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2". На прошлой неделе проект закона одобрила нижняя палата Конгресса США.

В Кремле заявили, что санкции США являются нарушением международного права, но они не остановят строительство "Северного потока-2".