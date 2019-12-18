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 Кабмин введет электронные ученические и студенческие билеты

В 2020-2021 учебном году правительство введет в тестовом режиме е-билеты для учащихся и студентов.

Соответствующее решение принято 18 декабря на заседании правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Воспользоваться е-билетами можно будет через мобильное приложение "Дія", которое работает в бета-версии.

"Такие е-документы будут подтверждением статуса студента или ученика, а также сохранять соответствующие права на льготы. Бумажные документы продолжают действовать", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки должны технически обеспечить возможность формирования электронных билетов.

Е-студенческий и е-ученический билет дает все права на льготы, которые имеют учащиеся и студенты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166081
 
 
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