 Гончарук объявил о конце эпохи рейдерства в Украине

Об этом Гочарук сказал в ходе открытия Офиса противодействия рейдерству 18 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой пресс-службу Кабмина.

"Эпоха рейдерства в Украине закончилась. Мы начинаем новый этап защиты прав бизнеса и граждан. Открытие Офиса противодействия рейдерству – шаг к этому. Защищенный бизнес – это инвестиции, новые рабочие места, благосостояние наших людей", – отметил Гончарук.

По его словам, открытие Офиса противодействия рейдерству и принятые соответствующие президентские законы являются элементами единой стратегии, направленной на искоренение этого явления в Украине.

Глава правительства сообщил, что на сегодня уже немало сделано для защиты прав законных владельцев и уменьшения коррупционных рисков. В частности, обновлен состав Антирейдерской комиссии, сокращен срок допуска до рассмотрения жалобы по существу до 5 дней, введена подача жалоб в электронном виде.

"Мы можем констатировать, что преодолели системное рейдерство за короткий срок", – подчеркнул премьер-министр.

Гончарук добавил, что за три месяца из 1 404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1 064, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

Гончарук сообщил, что Офис противодействию рейдерству и Антирейдерская комиссия продолжат работу по блокированию "черных регистраторов", устранению слабых мест в реестрах и в законодательстве, переводе данных в электронную форму и усилению надежности авторизации при проведении транзакций.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что задача Офиса – реагировать на заявления в течение суток.

"Каждый получит защиту в Минюсте. В случае нарушения права собственности человека, реакция государства будет мгновенной. Горячая линия Офиса противодействия рейдерству — к услугам граждан", – подчеркнул Малюська.