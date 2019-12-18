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 Власть, Корпоративные отношения, Коррупция
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Все про:рейдерство (76) Гончарук_Алексей (161)

 Гончарук объявил о конце эпохи рейдерства в Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что на рынке остановилось системное рейдерство.

Об этом Гочарук сказал в ходе открытия Офиса противодействия рейдерству 18 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой пресс-службу Кабмина.

"Эпоха рейдерства в Украине закончилась. Мы начинаем новый этап защиты прав бизнеса и граждан. Открытие Офиса противодействия рейдерству – шаг к этому. Защищенный бизнес – это инвестиции, новые рабочие места, благосостояние наших людей", – отметил Гончарук.

По его словам, открытие Офиса противодействия рейдерству и принятые соответствующие президентские законы являются элементами единой стратегии, направленной на искоренение этого явления в Украине.

Глава правительства сообщил, что на сегодня уже немало сделано для защиты прав законных владельцев и уменьшения коррупционных рисков. В частности, обновлен состав Антирейдерской комиссии, сокращен срок допуска до рассмотрения жалобы по существу до 5 дней, введена подача жалоб в электронном виде.

"Мы можем констатировать, что преодолели системное рейдерство за короткий срок", – подчеркнул премьер-министр.

Гончарук добавил, что за три месяца из 1 404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1 064, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

Гончарук сообщил, что Офис противодействию рейдерству и Антирейдерская комиссия продолжат работу по блокированию "черных регистраторов", устранению слабых мест в реестрах и в законодательстве, переводе данных в электронную форму и усилению надежности авторизации при проведении транзакций.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что задача Офиса – реагировать на заявления в течение суток.

"Каждый получит защиту в Минюсте. В случае нарушения права собственности человека, реакция государства будет мгновенной. Горячая линия Офиса противодействия рейдерству — к услугам граждан", – подчеркнул Малюська.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166079
 
 
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А как же быть с уже захваченным имуществом? Ведь его захватили невероятно много и суды будут идти ещё не один десяток лет а за это время предприятия,бизнес,заводы и фабрики,магазины захваченные рейдерским способом сменят не одного владельца или же банально будут уничтожены. Что делать и будет ли правовая помощь минюста тем кто пострадал от бандитов-рейдеров или уже можно забыть?
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