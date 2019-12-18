 Экспорт украинских улиток в станы ЕС вырос в 2,5 раза

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

"Так, только за 9 месяцев текущего года на европейский рынок было поставлено 248 тонн улиток украинского производства, тогда как за весь прошлый год объем экспорта этой продукции в Евросоюз составил 93 тонны", – сказано в сообщении.

Как отмечают в Госпродпотребслужбе, за два года увеличилось и количество отечественных предприятий, имеющих право поставлять улиток на рынок ЕС. По результатам третьего квартала в Украине такое право получили 17 предприятий, а в 2018 году их было всего 5.

Подробнее о необычных статья украинского экспорта читайте в материале БизнесЦензор: Улитки и яхты. Какие необычные товары продавала Украина за границу в 2019 году