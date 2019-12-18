 Кабмин начнет внедрение стандартов ОЭСР по корпоративному управлению с 10 госкомпаний

Соответствующее решение правительство приняло 18 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова в Facebook.

"Каждая государственная компания направляется определенным министерством или органом власти. Эти органы имеют право написать индивидуальные политики собственности для каждой компании. Решение утверждает структуру такой политики: а) приоритеты для компании, то есть причины, почему такая компания принадлежит государству. (Например, "Укрзализныця" может иметь целью обеспечение определенного количества перевозок.) б) основные направления деятельности компании. (Что можно и что нельзя делать.) в) ключевые показатели компании и обязательный финансовый показатель. (Цифры по которым оценивают ли компания работает успешны.)", - написал Милованов.

Он отметил, что требования к модельному уставу компании соответствуют стандартам ОЭСР. В частности, они усиливают полномочия наблюдательных советов, то есть больше политической независимости от правительства.

"Требования к компании, по которому к ней можно применять такой устав, - предоставлять больше полномочий наблюдательному совету. Например, утверждена политика собственности, дееспособный наблюдательный совет, дееспособная система внутреннего контроля и внутреннего аудита", - отметил Милованов.

При этом, согласно плану, соответствующие политики должны быть сформированы уже в январе 2020 года.

Планом также предусматривается корпоратизация унитарных предприятий, перевод их в формат акционерных обществ до декабря 2020 года.