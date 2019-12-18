 Сервис быстрой доставки Glovo начал работать в Житомире

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Житомире в зону покрытия сервиса вошла центральная часть города - от проспекта Независимости на севере до реки Тетерев на юге. Размер доставки не должен превышать параметры фирменного рюкзака Glovo 40х40х30 см и вес в 9 кг.

В следующем году Glovo продолжит запуск сервиса в новых городах Украины.

Житомир - 13 город на карте Украины, где будет работать доставка от Glovo. Сервисом уже пользуются жители Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова, Запорожья, Винницы, Полтавы, Николаева, Чернигова, Черкасс и Херсона.

Кроме того, услуги Glovo действуют по всей территории, которую показывает карта в приложении.

Ранее генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский заявлял, что до конца текущего года Glovo планирует увеличить количество украинских городов, в которых запущен сервис, до 18-20.

Международный сервис доставки Glovo (Испания) заработал в Киеве в октябре 2018 года.