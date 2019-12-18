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Все про:газовые переговоры (182) Шефчович Марош (83) Транзит газа (294)

 Шефчович ждет от переговоров по транзиту газа позитивного сигнала рынкам

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил надежду на то, что результаты переговоров по газу в трехстороннем формате о будущем транзита газа через Украину в страны ЕС после 2019 года дадут положительный сигнал рынкам и потребителям.

Об этом сказал Шефчович, чье заявление распространено в Брюсселе накануне трехсторонних переговоров 19 декабря в Берлине, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Настало время направить положительный сигнал рынкам и потребителям", - сказал Шефчович.

Между тем берлинское представительство Еврокомиссии сообщило 18 декабря, что на трехсторонней встрече по вопросам газоснабжения ЕС-Россия-Украина будет идти разговор о политическом консенсусе и будущем транзитном договоре между Россией и Украиной.

"В четверг, 19 декабря вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович будет руководить в Берлине новым раундом трехсторонних переговоров на уровне министров по вопросу долгосрочного транзита российского газа через Украину", - сказали в представительстве, отметив, что речь будет идти о возможном политическом консенсусе по поводу будущего договора между Россией и Украиной, а также о длительности, объемах и цене на газовый транзит.

Предполагается, что перед началом переговоров Шефчович встретится в Берлине с министром экономики Германии Петером Альтмайером.

Встреча в Берлине станет пятой по счету, предыдущие встречи состоялись 17 июля 2018 года, 21 января 2019 года, 19 сентября 2019 года и 28 октября 2019 года.

Встреча 19 декабря пройдет в закрытом от прессы режиме, вечером запланирована пресс-конференция.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166061
 
 
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