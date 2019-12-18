 Рада приняла закон о контроле за уплатой акцизов без поправок в интересах Коломойского

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2317 во втором чтении с поправками проголосовало 316 народных депутатов.
Перед голосованием за закон Верховная Рада повторно отклонила поправку бывшей сотрудницы телеканала "1+1" Игоря Коломойского Ольги Василевской-Смаглюк о повышении ставки акцизного налога на сжиженный газ в 2,7 раза – до 139,5 евро за 1 тыс. л с одновременным снижением до этого же уровня ставки акциза на бензин, которая сейчас составляет 213,5 евро за тысячу литров.
Рада также отказалась поддержать поправку еще одного бывшего сотрудника "1+1" Александра Дубинского, которой предлагалось отсрочить введение ответственности за непредставление электронных документов с акцизных складов, на которых расположены резервуары, общая вместимость которых не превышает 1000 кубометров, с 1 апреля 2020 года до 1 апреля 2022 года.
Как пояснил сам Дубинский, правка была предложена в интересах Кременчугского НПЗ компании "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров.
В то же время депутаты поддержали поправку нардепа от "Слуги народа" Олега Марусяка, которой был исключен из законопроекта ко второму чтению пункт, упрощающий механизм уплаты акциза на авиационное топливо, единственным производителем которого в Украине является "Укртатнафта", а крупнейшим потребителем – авиакомпания МАУ Коломойского.
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Согласно пояснительной записке, законом усовершенствована работа системы электронного администрирования реализации полного и спирта этилового (СЕАРПСЕ) и упрощены условия лицензирования для субъектов хозяйствования.
При этом законом предусмотрено размещение на официальном сайте ГНС информации об акцизных складах, зарегистрированных в СЕАРПСЕ.
Также перенесен срок введения в систему сопоставления показателей расходомеров и СЕАРПСЕ на 1 июля 2020 года.
Кроме того, пересмотрены сроки и порядок применения штрафных санкций за нарушение правил учета, производства и обращения полного или спирта этилового на акцизных складах, определены случаи, в которых составляются сводные акцизные накладные и изменен срок для их регистрации до 15 календарных дней.
Также предоставлена возможность предприятиям розничной торговли самостоятельно выбирать способ составления акцизных накладных при отпуске через колонки (ежедневный или сводный).
Кроме того, отменено требование по обустройству уровнемерами-счетчиками резервуаров на производство горючего при очистке коксового газа, а для промышленных потребителей продлен срок для представления справки формы 2 до 15 календарных дней.
Законом уточнено количество и виды признаков для акцизных накладных для облегчения учета и систематизации использованных объемов горючего, предусмотрено право на получение информации лицом, выдавшим вексель по всем акцизным накладным, составленным на поставки горючего по выданному векселю.
Также предоставлена возможность составления расчетов корректировки к акцизным накладным для исправления ошибочных реквизитов получателя. Приравнено к собственному потреблению использование горючего для заправки транспортных средств по договорам подряда.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты Украины в отношении улучшения администрирования акцизного налога" 3 декабря.
Как отметила перед голосованием нардеп Нина Южанина, законопроект содержит лоббистскую норму в пользу единственного производителя авиационного топлива в Украине – "Укртатнафты" Игоря Коломойского, после чего депутаты отказались от голосования за закон в целом и направили его на подготовку ко второму чтению по сокращенной процедуре.
Вы теперь все время пишите о каждом законе, он принят с поправками в интересах Игоря Валерича или без....