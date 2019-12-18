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 Зеленский призвал Кабмин и Раду отменить "соевые правки" Хомутынника

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и Верховную Раду вернуть возмещение НДС при экспорте сои и рапса для малых и средних производителей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Сообщают, что во время поездки Зеленского в село Красная Слободка в Киевской области аграрии рассказали ему, что из-за правок об отмене возмещения НДС при экспорте сои и рапса, которые были внесены в Налоговый кодекс Украины в 2017 году при содействии тогдашнего народного депутата Виталия Хомутынника, малые и средние производители потеряли возможность экспортировать ее и получать бюджетное возмещение НДС.

"Ведь фермеры с площадью земли до 1 тыс. гектаров не могут сформировать экспортную партию сои и рапса и вынуждены сбывать продукцию переработчикам на невыгодных условиях, теряя при этом 20-25% с каждой тонны произведенной продукции", - говорится в сообщении.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект № 2446, который предусматривает поддержку отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе в отношении производителей сои и рапса.

"Мы же с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддерживать отечественного фермера, а об этих правках ничего не говорили... Обратитесь к Арахамии (глава фракции партии "Слуга Народа" Давид Арахамия), соберите ключевых руководителей фракций, чтобы проанализировать все "продуктовые правки" и отменить эти "соевые правки", – сказал Зеленский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166032
 
 
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