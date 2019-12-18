[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.24 25.75
 Власть, Энергетика, Финансы
  83  0
Все про:шахтеры (185) Гончарук_Алексей (161)

 Кабмин направил 322 миллиона на зарплаты шахтерам

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о выделении 322,6 миллионов гривен на зарплаты шахтерам.

Об этом в телеграмм-канале сообщил премьер Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.

"Правительство направило 322,600 млн гривен для выплаты зарплаты шахтерам", - сообщил Гончарук.

Как сообщалось, 7 ноября президент Владимир Зеленский подписал принятые парламентом изменения в закон "О государственном бюджете на 2019 год".

Законом в том числе увеличены расходы госбюджета на предоставление дотаций на выплату заработной платы шахтерам госшахт и для недопущения отключения шахт от электроснабжения на 1 млрд грн. 

Аудит Счетной палаты Украины установил, что государственная поддержка в размере 5,1 млрд грн для госшахт не поспособствовала их финансовому оздоровлению.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166028
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Киев Нацполиция Россия рынок земли СБУ
 
 
 
 
 
 вверх