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 Украина начнет импорт газа из Южной Европы

Оператор ГТС Украины подписал соглашение с румынским Transgaz для транспортировки газа из Южной Европы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины" сообщает БизнесЦензор.

"Это означает, что с нового года поставщики могут свободно транспортировать газ из Южной Европы и Турции - через Болгарию и Румынию - в Украину и дальше в Молдову", - сообщает "Нафтогаз".

То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча1-Орловка1" будет доступна мощность по маршруту Украина-Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн куб.м в сутки.

"Это не только новые возможности для украинских трейдеров, а и гарантия доступа Молдовы к южноевропейским газовым рынкам, если "Газпром" прекратит транзит по территории Украины. В ближайшие дни состоятся первые аукционы на бронирование мощностей", - сообщает "Нафтогаз".

Украина начнет импорт газа из Южной Европы 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166012
 
 
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