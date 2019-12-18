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 С марта украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, – Кабмин

С 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ для украинцев будет осуществляться на основании загранпаспорта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"Это будет касаться только для граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ. Соответствующее решение принято на заседании правительства 18 декабря", - сообщает Кабмин.

По данным Кабмина, таким образом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина. Для проверки данных лица сведения загранпаспортов считываются специальными приборами.

"В то же время при въезде граждан Украины с территории РФ на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины и по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", - сообщает Кабмин.

Решение правительства предусматривает приостановление действия положений соглашений с Российской Федерацией, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3166007
 
   
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