 Монетизированные субсидии на газ в Запорожской области получают 74 тысячи потребителей

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Запорожгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Рассчитанные органами социальной защиты населения суммы льгот поступают потребителям двумя способами: наличными на руки, или по безналичному расчету на счета в "Ощадбанке".

"Часть клиентов, которые до 15 октября подали соответствующие заявления в органы социальной защиты населения, получают средства монетизированных льгот на руки наличными. Они должны оплатить 100% суммы, указанной в счете, самостоятельно. Для этого потребитель может выбрать любой банк, отделение почты или платежную систему" - говорит директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Владислав Витютин

Другие льготники, а таких в Запорожской области 64 тыс, получают средства монетизированной льготы по безналу на счета в "Ощадбанке". Они, как и раньше, платят часть платежа, а сумму льготы поставщику газа за них перечислит "Ощадбанк". О платеже банк информирует потребителя sms-сообщением. Комиссию за проведение такой операции "Ощадбанк" не удерживает.

По вопросам предоставления и расчета льгот потребители газа могут обращаться в органы социальной защиты на местах - УТСЗН. За своевременное перечисление средств монетизированной помощи отвечает АО "Ощадбанк".

Во избежание недоразумений потребители газа могут контролировать состояние своего лицевого счета, начисления и платежи онлайн - в "Личном кабинете" на сайте 104.ua.