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Все про:миграция (75) Дмитрий Дубилет (35)

 Из Украины с 2010 года выехали 4 миллиона человек, – Дубилет. ИНФОГРАФИКА

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет опубликовал данные, согласно которым с 2010 года из Украины выехали и остались жить за рубежом почти 4 миллиона украинцев.

Об этом Дубилет написал в телеграмм-канале, передает БизнесЦензор.

"Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - сообщает Дубилет.

По его данным, безвизовый режим существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. "Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - считает Дубилет.

Из Украины с 2010 года выехали 4 миллиона человек, – Дубилет 01

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165988
 
 
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