 Из Украины с 2010 года выехали 4 миллиона человек, – Дубилет. ИНФОГРАФИКА

Об этом Дубилет написал в телеграмм-канале, передает БизнесЦензор.

"Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - сообщает Дубилет.

По его данным, безвизовый режим существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. "Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - считает Дубилет.