 Автопроизводители PSA и Fiat Chrysler подписали соглашение о слиянии

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Компании подписали юридически обязывающее соглашение о слиянии по принципу 50/50, говорится в совместном заявлении PSA и FCA, обнародованном в среду.

Крупнейшие акционеры - EXOR NV, Bpifrance, семья Пежо и китайская Dongfeng - пообещали проголосовать в пользу сделки на внеочередных собраниях. При этом Dongfeng, которой принадлежит 12% PSA, согласилась продать PSA 30,7 млн акций, в результате чего ее доля в объединенной компании сократится до 4,5%.

Советы директоров PSA и FCA одобрили слияние двух компаний в октябре.

По условиям достигнутого соглашения, акционеры FCA и PSA будут владеть по 50% акций объединенной компании. Возглавит новую компанию генеральный директор PSA Group Карлос Таварес, а Джон Элкан, являющийся председателем правления Fiat Chrysler, займет аналогичную должность и в объединенной компании. Совет директоров объединенной компании будет состоять из 11 человек - по 5 директоров от каждой компании плюс CEO Таварес.

В результате слияния на рынке появится новый автомобильный гигант с капитализацией около $50 млрд, который станет четвертым в мире по объему производства.

Синергетический эффект от сделки оценивается примерно в 3,7 млрд евро в год, при этом не планируется закрытие ни одного завода.

Автопроизводители смогут совместно нести расходы на разработку электрических и беспилотных автомобилей, а также совместно использовать технологии.

Сделку планируется завершить в течение ближайших 12-15 месяцев.

Акции Fiat Chrysler подорожали на 1,8% при открытии торгов в Милане в среду. Цена бумаг PSA на торгах в Париже поднялась на 4,5%.