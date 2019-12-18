[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.24 25.75
 Промышленность, Транспорт, Макроэкономика
  687  0
Все про:Нигерия (22) АвтоКрАЗ (37)

 "АвтоКрАЗ" начнет производство грузовиков в Нигерии

ЧАО "АвтоКрАЗ" подписало соглашение с компанией Proforce Limited о партнерстве для совместного изготовления военных и гражданских грузовых автомобилей "КрАЗ" в Нигерии.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "АвтоКрАЗа" сообщает БизнесЦензор.

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве предусматривает производство большегрузных дорожных автомобилей под брендом Kraz-Proforce.

"Эти транспортные средства будут отвечать самым высоким международным стандартам качества и потребностям потребителей, как на гражданском, так и на военном рынках", - сообщает компания.

В течение следующего года партнерство будет направлено на изготовление грузовиков, которые разработаны в соответствии с потребностями рынков Нигерии и Африки.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165972
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Киев Нацполиция Россия рынок земли СБУ
 
 
 
 
 
 вверх