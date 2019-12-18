 "Укрнафта" победила в споре с Россией о компенсации за захваченные в Крыму активы (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что 12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" более $44 млн компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО "Укрнафта" в Автономной Республике Крым.

В мае 2019 года Российская Федерация обратилась в Верховный Суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда.

12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии своим решением отказал РФ. Кроме того, Верховный Суд Швейцарии обязал РФ выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

"Решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит. Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО "Укрнафта" возможности получить компенсацию за экспроприированы в АР Крым инвестиции", - сообщает "Укрнафта".

Как сообщает РБК, одновременно рассматривалось заявление России об отмене решения по иску "Стабил" и других компаний, подававшим единый иск к РФ. В апреле арбитраж присудил им $34,5 млн компенсации за экспроприацию их активов в оккупированном Крыму.

По этому делу Верховный суд Швейцарии также отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений.

Решениями международного арбитражного суда, которые РФ просила отменить, на Российскую Федерацию возложена ответственность за действия вооруженных формирований, осуществивших в апреле 2014 года силовой захват административного офиса и автозаправочных станций ПАО "Укрнафта" и активов "Стабил" в АР Крым, после чего инвестиции украинских компаний были формально экспроприированы оккупационной властью, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.

Ранее Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения требование РФ об отмене решения международного арбитражного суда о наличии у него юрисдикции рассматривать спор между "Укрнафтой" и РФ.