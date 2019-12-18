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 "Укрнафта" победила в споре с Россией о компенсации за захваченные в Крыму активы (обновлено)

Решением от 12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу ПАО "Укрнафта".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты" сообщает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что 12 апреля 2019 года международный арбитражный суд присудил взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО "Укрнафта" более $44 млн  компенсации за экспроприацию инвестиций ПАО "Укрнафта" в Автономной Республике Крым.

В мае 2019 года Российская Федерация обратилась в Верховный Суд Швейцарии с требованием отменить это решение международного арбитражного суда.

12 декабря 2019 года Верховный Суд Швейцарии своим решением отказал РФ. Кроме того, Верховный Суд Швейцарии обязал РФ выплатить "Укрнафте" 155 тысяч швейцарских франков судебных расходов.

"Решение Верховного Суда Швейцарии от 12 декабря 2019 года является окончательным и обжалованию не подлежит. Это решение ставит точку в попытках Российской Федерации лишить ПАО "Укрнафта" возможности получить компенсацию за экспроприированы в АР Крым инвестиции", - сообщает "Укрнафта".

Как сообщает РБК, одновременно рассматривалось заявление России об отмене решения по иску "Стабил" и других компаний, подававшим единый иск к РФ. В апреле арбитраж присудил им $34,5 млн компенсации за экспроприацию их активов в оккупированном Крыму.

По этому делу Верховный суд Швейцарии также отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений.

Решениями международного арбитражного суда, которые РФ просила отменить, на Российскую Федерацию возложена ответственность за действия вооруженных формирований, осуществивших в апреле 2014 года силовой захват административного офиса и автозаправочных станций ПАО "Укрнафта" и активов "Стабил" в АР Крым, после чего инвестиции украинских компаний были формально экспроприированы оккупационной властью, которую РФ установила в АР Крым после аннексии.

Ранее Верховный Суд Швейцарии оставил без удовлетворения требование РФ об отмене решения международного арбитражного суда о наличии у него юрисдикции рассматривать спор между "Укрнафтой" и РФ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165968
 
 
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 Топ комментарии
 
Еще один гвоздик, хотя надо было по суду требовать вернуть все, и еще и компенсировать.
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Вполне прикладное, - ни один швейцарский франк не может быть инвестирован в оккупированный Крым!
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Еще один гвоздик, хотя надо было по суду требовать вернуть все, и еще и компенсировать.
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Гвоздик чего? Читать умеете? "Во второй раз....", а будет и в третий и в 15ый. Эти решения судов для руских не значат вообще ничего.
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Главное, что это имеет значение для всего остального мира... Потихонечку... потихонечку россию отправляют в АдЪ.
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Какое конкретно значение имеет для Швейцарии решение(второе или десятое) по спору рф и Украины? Разве что бабки в местный бюджет сыплются.
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Вполне прикладное, - ни один швейцарский франк не может быть инвестирован в оккупированный Крым!
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Вы случаем не пытаетесь сами себя обмануть? Полно западных инвестиций в Крыму, оформленных через третьи руки, естественно.
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Можно краткий список этого "полно"=)))
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На всякий случай я воздержусь от прямых ссылок иначе меня тут забанят за отсутствие патриотизма. Но у вас есть Гугл и VPN и вы сами сможете просто посмотреть фотки оттуда. Упомяну только два факта - мост и турбины. Хотя и этого достаточно.
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Беня там миноритарный партнер, но по сути всем рулит.. Подавал иск когда путин еще был ******, - прилетело, когда путин уже партнер.. Господь умеет пошутить=)
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