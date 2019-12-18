 Северодонецкий "Азот" Фирташа увеличил производство удобрений за 11 месяцев

Об этом со ссылкой на пресс-службу Group DF сообщает БизнесЦензор.

За 11 месяцев 2019 года Северодонецкий "Азот" выпустил 319,94 тыс. тонн аммиачной селитры, 1,52 тыс. тонн аммиака водного технического, 9,96 тыс. тонн КАС и 256,16 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

"В этом году предприятию удалось частично возобновить производство минеральных удобрений на давальческом сырье. Мы выполнили производственный план. По базовому продукту – аммиачной селитре – у нас рост объемов производства почти в три раза. Второе, очень важное для нас событие года – монтаж установки по получению жидких удобрений КАС. Мы увеличили объемы производства КАС", – прокомментировал председатель правления предприятия Леонид Бугаев,.

За 11 месяцев предприятие вложило в модернизацию и капитальные ремонты более 32,35 млн грн.

Предприятие увеличило объем производства жидких удобрений КАС почти вдвое с 5,37 тысяч тонн удобрений жидких азотных КАС (2018 год, производство велось на временно собранной схеме) до 9,96 тыс. тонн. (11 месяцев 2019 года).

Также "Азот" увеличил мощности по перегрузке аммиака в изотермические хранилища цеха 1-А. После модернизации аммиачно-холодильная установка способна захолаживать более 400 тонн аммиака в день (ранее – до 100 тонн).

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2019 года предприятие выпустило: 232,91 тыс. тонн товарной аммиачной селитры; 186,75 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты; 6,78 тыс. тонн удобрений жидких азотных КАС; 1,22 тыс. тонн товарного аммиака водного технического.

ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Северодонецк, Луганская обл., Украина) – одно из крупнейших украинских химических предприятий, с 2011 года входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа.

Основное направление работы предприятия – производство минеральных азотных удобрений. Предприятие включает в себя цехи производства аммиака 1-А (мощность – 1700 т/сутки) и 1-Б (1360 т/сутки), цех производства мочевины (карбамида) (1200 т/сутки), цех производства азотной кислоты (1440 т/сутки, работают 4 агрегата УКЛ), цех производства аммиачной селитры (1550 т/сутки, работают две грануляционные башни), другие структурные подразделения.

В 2018 году предприятие выпустило: 97,44 тыс. тонн товарной аммиачной селитры; 24,42 тыс. тонн товарного карбамида; 8,42 тыс. тонн товарного аммиака; 79,05 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты; 5,37 тыс. тонн удобрений жидких азотных КАС; 1,21 тыс. тонн товарного аммиака водного технического.