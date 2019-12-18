 "Укрзализныця" назначила на праздники дополнительный "Интерсити" из Киева во Львов

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Поезд будет отправляться из Львова 27, 28, 29 декабря и 3, 4, 7 января, из Киева 28, 29, 30 декабря и 4, 5, 8 января.

Дополнительный скоростной поезд Интерсити + № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 5:47 с остановкой на станции Коростень (01: 47-01: 48).

В обратном направлении из Львова поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50. В пути следования он остановится на станции Коростень в 03: 56-03: 57.

Поезд будет курсировать из Киева во Львов составом двухсистемных электропоездов производства Hyundai Rotem, в обратном направлении - составом электропоезда ПАО "КВСЗ".

По состоянию на 17 декабря "Укрзализныця" уже назначила 30 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.