[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.24 25.75
 Макроэкономика
  156  0
Материалы по теме:
Все про:нефть (2593) Brent (1121)

 Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть снижаются в среду утром на данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,41%, до 65,83 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,61%, до 60,5 доллара за баррель.

Трейдеры с пессимизмом восприняли данные API о том, что запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 4,7 миллиона баррелей после увеличения на 1,4 миллиона неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения показателя почти на 1,3 миллиона баррелей.

"Активное оживление на рынке нефти остановилось после данных о неожиданном недельном росте запасов нефти в США. Однако вряд ли это сильно изменит ситуацию на рынке", — сказал агентству Рейтер рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165949
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Киев Нацполиция Россия рынок земли СБУ
 
 
 
 
 
 вверх