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 Греция ожидает около 100 тысяч беженцев

В 2019 году власти Греции ожидают около 100 тысяч новых беженцев, которые прибудут из Турции. За последние шесть месяцев Греция приняла 45 000 новых мигрантов, заявил уполномоченный местного правительства по первичному приему беженцев Манос Логотетис.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Чиновник также сообщил, что Афины планируют в 2020 году выслать в Турцию около 10 тысяч просителей убежища. Логотетис заявил о кризисе, который оказался "значительно более серьезным" для Греции, чем кризис 2015 года. Тогда почти все беженцы переехали в другие страны ЕС, а на этот раз они остались на греческих островах.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис недавно, давая интервью изданию Bild am Sonntag, призвал Германию принять больше беженцев ввиду обострившейся ситуации на острове Лесбос. При этом, несмотря на напряженную ситуацию, Германия в этом году направила значительно меньше чиновников в помощь греческим властям.

Правительство в Берлине направило на греческие острова для помощи в регистрации беженцев в общей сложности 80 экспертов. По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в 2018 году от Германии было послано 124 государственных служащих, а в 2017 году - 130.

В конце ноября стало известно, что власти Греции планируют закрыть три крупнейших лагеря для беженцев на островах Лесбос, Самос и Хиос. Вместо них должны быть созданы "центры отъезда и идентификации". Предполагается, что в этих центрах будут размещать мигрантов без перспектив получить убежище, которых необходимо вернуть на родину. Речь идет о лагерях, которые беженцам запретят покидать, отмечает агентство dpa. При этом мигрантов, у которых есть шанс получить убежище, будут направлять на материковую часть Греции.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165945
 
 
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