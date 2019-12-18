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 Если газовый контракт не будет подписан, переговоры о транзите могут возобновиться весной, – Коболев

Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года остается по прежнему большой, однако дискуссия на этот счет при таком варианте событий может возобновиться в апреле-мае следующего года, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал он в среду на гала-вечере журнала "НВ" "Мир в 2020 году".

Коболев добавил, что если Сенат США сегодня утвердит санкции по "Серверному потоку-2", а президент США быстро их подпишет, то это увеличит шансы на подписание контракта на транзит газа в конце этого года – начале следующего.

Глава правления НАК "Нафтогаз" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов его роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165943
 
 
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