[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.31 25.82
 Власть, Энергетика
  729  4
Все про:Газпром (1420) санкции (1316) США (1) Северный поток (528)

 Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Сенат США принял проект бюджета Пентагона на 2020 год, предусматривающий выделение $738 млрд на оборону, а также введение санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает Reuters, теперь документ будет направлен в Белый дом, где президент Дональд Трамп уже пообещал его подписать, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, на минувшей неделе Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оборонных расходах Соединенных Штатов, предусматривающий санкции против ключевых подрядчиков, участвующих в сооружении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Основным объектом санкций являются компании, осуществляющие укладку труб по дну моря, в частности, швейцарской компания Allseas, которой принадлежит крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit. Это судно завершает укладку последнего отрезка газопровода "Северный поток-2", по которому в Германию будет поступать российский природный газ.

Согласно законопроекту, Госдепартамент в течение шестидесяти дней должен представить список компаний, занимающихся укладкой труб. Им дается тридцать дней на сворачивание этих работ.

По данным "Газпрома", на завершение укладки последнего подводного отрезка газопровода потребуется около пяти недель. Pioneering Spirit играет ключевую роль в сооружении трубопровода.

Представитель Госдепартамента сообщил о том, что соответствующий доклад будет направлен Конгрессу в течение недели, что, по расчетам авторов законопроекта, позволит ввести санкции до завершения работ по подводной укладке труб и не позволить завершить строительство газопровода в обозримом будущем.

Однако, по оценке агентства Bloomberg, санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", включенные в проект оборонного бюджета США на 2020 года, смогут лишь затормозить некоторые работы, но не остановить его строительство.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165901
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тоесть санкции введут уже когда СП-2 закончат?
 показать весь комментарий
 
Счас полковник Гу Гш ВС РФ Трампов и дружбан плешивого гнома тянуть с подписанием будет до последнего.
 показать весь комментарий
 
Представляю как Уйло скрепит зубами. Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2838
Да и агенту его Трампу импичмент уже на 90% готов.
 показать весь комментарий
 
Америкосы конечно молодцы.... Трамп подпишет закон в день окончания укладки труб.. и потом еще 30 дней дается на сворачивание.. Итого страшные санкции введут, но применять их нет против кого.... То есть СП3 пускай путин сам строит?
 показать весь комментарий
 
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки ВР Гончарук_Алексей Зеленский Киев Нацполиция НБУ Россия рынок земли
 
 
 
 
 
 вверх