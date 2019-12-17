 Сенат США утвердил оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Как сообщает Reuters, теперь документ будет направлен в Белый дом, где президент Дональд Трамп уже пообещал его подписать, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, на минувшей неделе Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об оборонных расходах Соединенных Штатов, предусматривающий санкции против ключевых подрядчиков, участвующих в сооружении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Основным объектом санкций являются компании, осуществляющие укладку труб по дну моря, в частности, швейцарской компания Allseas, которой принадлежит крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit. Это судно завершает укладку последнего отрезка газопровода "Северный поток-2", по которому в Германию будет поступать российский природный газ.

Согласно законопроекту, Госдепартамент в течение шестидесяти дней должен представить список компаний, занимающихся укладкой труб. Им дается тридцать дней на сворачивание этих работ.

По данным "Газпрома", на завершение укладки последнего подводного отрезка газопровода потребуется около пяти недель. Pioneering Spirit играет ключевую роль в сооружении трубопровода.

Представитель Госдепартамента сообщил о том, что соответствующий доклад будет направлен Конгрессу в течение недели, что, по расчетам авторов законопроекта, позволит ввести санкции до завершения работ по подводной укладке труб и не позволить завершить строительство газопровода в обозримом будущем.

Однако, по оценке агентства Bloomberg, санкции в отношении газопровода "Северный поток-2", включенные в проект оборонного бюджета США на 2020 года, смогут лишь затормозить некоторые работы, но не остановить его строительство.