 Власти Киева анонсировали запуск базы данных исторических зданий

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Мы работаем над проектом, который должен синхронизировать всю имеющуюся информацию о памятниках культуры столицы. До этого времени в городе не было полностью сводной единой базы культурного наследия, которая бы предоставляла информацию о техническом состоянии объекта, наличии предписаний и прочего", – сообщил Мондриевский.

"Сейчас мы на финишной прямой по наполнению этого реестра и уже в следующем году в полном объеме представим его. Это шаг навстречу общественности, которая сможет осуществлять публичный контроль за сохранностью таких объектов", – добавил замглавы КГГА.

Планируется, что база будет включать ряд разделов, среди которых: местонахождение объекта; охранный номер; категория объекта (памятник истории, ландшафта, искусства, градостроительства, архитектуры и т.д.); техническое состояние; статус объекта и форма собственности и владелец (если это частная собственность); судебные дела (если есть) и другую информацию.