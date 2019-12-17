[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.31 25.82
 Власть, Недвижимость
  121  0
Все про:Киев (2338) памятник (7) реестр (218)

 Власти Киева анонсировали запуск базы данных исторических зданий

Информационная база достопримечательностей Киева заработает в следующем году.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Мы работаем над проектом, который должен синхронизировать всю имеющуюся информацию о памятниках культуры столицы. До этого времени в городе не было полностью сводной единой базы культурного наследия, которая бы предоставляла информацию о техническом состоянии объекта, наличии предписаний и прочего", – сообщил Мондриевский.

"Сейчас мы на финишной прямой по наполнению этого реестра и уже в следующем году в полном объеме представим его. Это шаг навстречу общественности, которая сможет осуществлять публичный контроль за сохранностью таких объектов", – добавил замглавы КГГА.

Планируется, что база будет включать ряд разделов, среди которых: местонахождение объекта; охранный номер; категория объекта (памятник истории, ландшафта, искусства, градостроительства, архитектуры и т.д.); техническое состояние; статус объекта и форма собственности и владелец (если это частная собственность); судебные дела (если есть) и другую информацию.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165898
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
банки ВР Гончарук_Алексей Зеленский Киев Нацполиция НБУ Россия рынок земли
 
 
 
 
 
 вверх