 Церковь мормонов незаконно накопила $100 миллиардов

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на жалобу информатора, полученную Налоговой службой США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Сообщается, что информатор Дэвид Нильсен ранее работал в компании Ensign Peak Advisers, которая является инвестиционным подразделением церкви, дал свои показания под присягой.

Как говорится в заявлении, церковь ввела в заблуждение своих членов, "накопив пожертвования, вместо того чтобы передать их на благотворительные цели". Кроме того, в заявлении говорится о том, что руководство церкви использовало необлагаемые налогом пожертвования для помощи двум коммерческим предприятиям. Оба деяния, если они действительно имели место, могут рассматриваться как преступные и как повод для отзыва у церкви статуса некоммерческой организации, деятельность которой не облагается налогом.

За свою бдительность Нильсен хочет получить обычное вознаграждение, выплачиваемое информаторам, вскрывающим случаи нарушения налогового законодательства, - процент от взысканных налогов.

Заявление Нильсена представляет интерес не только для налоговиков, но и для широкой публики, интересующейся финансовым положением церкви мормонов, которая не предоставляла финансовой отчетности о своей деятельности с 1959 года. Как следует из заявления, церковь ежегодно собирает $7 млрд, из которых $6 млрд идет на собственно финансирование церкви, а оставшийся миллиард передается инвестиционному подразделению - той самой Ensign Peak Advisers. По словам Нильсена, инвестфонд церкви вырос с момента основания в 1997 году с $12 млрд до $100 млрд.

Как сообщает The Washington Post, официальные представители церкви отказались комментировать ситуацию, заявив, что церковь не предоставляет "информации о конкретных транcакциях или финансовых решениях".

Церковь мормонов в Украине была основана в 1991 году и с тех пор она постоянно растет. На конец 2015 года насчитывалось 11 536 членов Церкви, которые объединены в 51 церковный приход.