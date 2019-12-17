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 Церковь мормонов незаконно накопила $100 миллиардов

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, также известная как церковь мормонов, аккумулировала $100 млрд, собранных в виде пожертвований на благотворительные цели, не облагаемых налогом и не переданных по назначению.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на жалобу информатора, полученную Налоговой службой США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Сообщается, что информатор Дэвид Нильсен ранее работал в компании Ensign Peak Advisers, которая является инвестиционным подразделением церкви, дал свои показания под присягой.

Как говорится в заявлении, церковь ввела в заблуждение своих членов, "накопив пожертвования, вместо того чтобы передать их на благотворительные цели". Кроме того, в заявлении говорится о том, что руководство церкви использовало необлагаемые налогом пожертвования для помощи двум коммерческим предприятиям. Оба деяния, если они действительно имели место, могут рассматриваться как преступные и как повод для отзыва у церкви статуса некоммерческой организации, деятельность которой не облагается налогом.

За свою бдительность Нильсен хочет получить обычное вознаграждение, выплачиваемое информаторам, вскрывающим случаи нарушения налогового законодательства, - процент от взысканных налогов.

Заявление Нильсена представляет интерес не только для налоговиков, но и для широкой публики, интересующейся финансовым положением церкви мормонов, которая не предоставляла финансовой отчетности о своей деятельности с 1959 года. Как следует из заявления, церковь ежегодно собирает $7 млрд, из которых $6 млрд идет на собственно финансирование церкви, а оставшийся миллиард передается инвестиционному подразделению - той самой Ensign Peak Advisers. По словам Нильсена, инвестфонд церкви вырос с момента основания в 1997 году с $12 млрд до $100 млрд.

Как сообщает The Washington Post, официальные представители церкви отказались комментировать ситуацию, заявив, что церковь не предоставляет "информации о конкретных транcакциях или финансовых решениях".

Церковь мормонов в Украине была основана в 1991 году и с тех пор она постоянно растет. На конец 2015 года насчитывалось 11 536 членов Церкви, которые объединены в 51 церковный приход.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165895
 
 
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