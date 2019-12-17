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Все про:авиация (1165) Херсон (123) авиасообщение (1410) Ryanair (245)

 Ryanair начал полеты в аэропорт Херсона

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair 17 декабря выполнил первый в истории рейс в Херсон.

Принадлежащий авиаперевозчику самолет Boeing 737-800 SP-RSY доставил пассажиров из Кракова, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам. Авиабилеты продаются по цене от 10 евро в одну сторону с учетом сборов и перевозки небольшой ручной клади.

С 15 января 2020 года Ryanair откроет второй рейс в Херсон – из Катовице. Он будет выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Цена билетов также начинается от 10 евро в одну сторону.

Фактическим оператором на обоих маршрутах из Херсона в Польшу будет дочерний лоу-кост Ryanair в Польше Buzz, который ранее назвался Ryanair Sun.

С 30 марта 2020 года в Херсон также зайдет дочка Ryanair из Австрии – Laudamotion, которая откроет рейсы из Вены. Они будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Как сообщалось, Херсон стал пятым по счету городом Украины, куда начал полеты ирландский бюджетник. Лоу-кост также представлен в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Ryanair вышел на украинский рынок в 2018 году. Сначала Ryanair выполнял рейсы только из Киева (международный аэропорт "Борисполь") и Львова. В июне 2019 года авиакомпания начала выполнять рейсы из Харькова и Одессы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165894
 
   
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