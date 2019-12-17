 Беларусь может резко нарастить переработку нефти в 2020 году, – СМИ

Об этом enkorr сообщил источник в нефтяных кругах Беларуси, передает БизнесЦензор.

"Русские дали график на 24 млн тонн на 2020 год, но есть вопросы по условиям поставки, БНК хочет внести изменения. В любом случае в первом квартале готовятся сработать по максимуму в годовом эквиваленте, а это 6 млн тонн", – сообщил собеседник, пожелавший не называть его имени.

Увеличение переработки стало возможным в связи с окончанием трехлетнего периода ограничений поставок нефти для нужд белорусских НПЗ, действовавших в 2017-2019 годы. Тогда условия взаимодействия в нефтяной сфере предусматривали поставку на НПЗ 18 млн тонн нефти, а еще 6 млн тонн проходили в режиме так называемой перетаможки - отчисления экспортной пошлины с данного объема в бюджет Беларуси. В 2020 году снова станет возможной переработка всего объема.

Ожидается, что полная ясность на 2020 год появится 20 декабря, когда состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, на которой возможно подписание большого пакета документов по дальнейшему сближению в рамках Союзного государства.

Переработка 6 млн тонн обеспечит производство более 2 млн тонн дизельного топлива, что на 30% больше, чем в 2019 году. За вычетом внутренних потребностей республики, которые оцениваются максимум в 250 тыс. тонн в месяц, экспортный объем составит около 1,25 млн тонн или более 400 тыс. тонн в месяц. Наиболее ликвидным направлением поставок для белорусских НПЗ является Украина.

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По итогам 11 месяцев 2019 года Беларусь занимает вторую строчку среди поставщиков дизельного топлива (2261 тыс. тонн, 35,2%), уступая российским поставкам (2274 тыс. тонн, 35,5%). Импорт из Беларуси резко вырос в августе-сентябре 2019 года после введения специальных пошлин на трубопроводные поставки российского дизтоплива. Одновременно белорусские поставщики повысили цены: по данным участников рынка, премии к контрактам на поставки дизтоплива по терм-договорам в 2020 году составили $19-22 за тонну, что на $8-10 выше, чем на 2019 год. Аналогичную корректировку в контрактах на 2020 год планирует провести и компания "Орлен Летува".