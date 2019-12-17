 "Антонов" опроверг заявления Дубинского о риске срыва поставки нового Ан-178 в Перу

Об этом заявляет пресс-служба "Антонова", передает БизнесЦензор.

В компании подчеркивают, что по состоянию на середину декабря ГП "Антонов" продолжает работу по запуску в серийное производство пяти транспортных самолетов Ан-178, один из которых будет поставлен Министерству внутренних дел Республики Перу.

"Антонов" отмечает, что технологическая подготовка построения фюзеляжа этого самолета проведена более чем на 70%. Готовность комплектации деталей фюзеляжа составляет от 60 до 70%.

"Все эти цифры свидетельствуют о том, что согласно контракту, планер самолета будет изготовлен в 2020 году. Срок исполнения контракта – 2021 год. Все работы, связанные с модернизацией самолета и установлением нового оборудования, вписываются в график производства заказанного самолета", – подчеркивают на госпредприятии, назвав единственным необходимым условием со стороны заказчика своевременную оплату работ.

Ранее бывший работник телеканала "1+1" Игоря Коломойского, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что концерн "Укроборонпром" (в лице компании "Спецтехноэкспорт") не сможет выполнить заказ на поставку самолета Ан-178 для Министерства внутренних дел Перу из-за отсутствия этого борта.

Читайте также: У семьи нардепа Дубинского нашли десятки квартир и автомобилей. ВИДЕО

Как сообщалось, в ноябре входящее в состав "Укроборонпрома" госпредприятие "Спецтехноэкспорт" завершило процедуру подписания контракта с Министерством внутренних дел Перу о поставке первого самолета Ан-178.

Ранее в "Укроборонпроме" сообщили, что госконцерн стал победителем тендера Министерства внутренних дел Перу на покупку военно-транспортных самолетов, по итогам которого украинский транспортный самолет Ан-178 сменит в этой стране Ан-32Б.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан на ГП "Антонов", входящем в состав ГК "Укроборонпром". В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран.

Высота полета Ан-178 – 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры. Он может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Конфигурация самолета, заказанного МВД Перу, позволит осуществлять перевозку 100 человек; десантирование 84 человека; доставку грузов (до 18 тонн); десантирование грузов; эвакуацию раненых с возможностью оказания медицинской помощи (40 человек).

Ан-178 выполнил первый полет 7 мая 2015 года, находится в процессе сертификации. В июле 2018 года ГК "Укроборонпром" представил Ан-178 на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, где самолет выполнил демонстрационный полет.