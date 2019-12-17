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 Экс-совладелец "УкрСиббанка" планирует приобрести агропредприятие "Маяк"

Экс-совладелец "УкрСиббанка" Эрнест Галлиев намерен приобрести через кипрскую Agra Opportunity Fund Limited агропредприятие "Маяк" (Носовка Черниговской области).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованной повестке заседания Антимонопольного комитета Украины, ведомство может предоставить Agra Opportunity Fund Limited разрешение на приобретение в собственность доли в уставном капитале ООО Агропредприятие "Маяк", что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

По данным Единого госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечным бенефициаром агропредприятия "Маяк" является Александр Корнивский. Он также является основателем частного сельхозпредприятия "Обериг", ФХ "Олкор", ООО Агрофирма "Маяк", которые специализируются на выращивании зерновых.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165877
 
 
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