 Фонд госимущества выставил на приватизацию яхт-клуб в Одессе

Как сообщает пресс-служба ФГИ, электронный аукцион по продаже госпредприятия состоится 3 января, передает БизнесЦензор.

По данным в системе Prozorro, имущественный комплекс госпредприятия расположен в Одессе по адресу: пляж "Отрада", 16/2. Он состоит из трех зданий общей площадью 477,5 кв. м, ограды, трансформаторной подстанции и проходной, а также 30 единиц движимого имущества. Сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонта.

Госпредприятие "Черноморский яхт-клуб" в 2018 году получило 512,9 тыс. грн убытка при дооде в 2,72 млн грн. На предприятии работает 19 человек.

Объект расположен на земельном участке 2,9 га и пользуется землей на основании государственного акта на право постоянного пользования земельным участком.

Начальная цена лота – 6,04 млн грн. При этом покупатель будет обязан в течении полугода не увольнять работников приватизированного предприятия, кроме случаев увольнения работников по собственной инициативе, а также погасить имеющуюся кредиторскую задолженность в размере 821,68 тыс. грн.

Основной вид деятельности ГП "Черноморский яхт-клуб"– строительство водных сооружений. Направлениями деятельности предприятия являются: экскурсионная деятельность; организация и проведение швартования и отшвартовывания яхт и судов, постановка их на якорные места и снятие с якоря; предоставление услуг по перевозке пассажиров и багажа морским транспортом; предоставление услуг по обслуживанию и ремонту транспортных средств; техническая эксплуатация портовых сооружений и гидротехнических объектов.