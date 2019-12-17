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 Власть, Регуляторная политика, Корпоративные отношения
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Все про:Кабмин (3726) Укрзализныця (2542) Укргидроэнерго (95) дивиденды (249) ОГХК (54)

 Кабмин повысил норму дивидендов для "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ОГХК

Кабинет министров Украины утвердил норматив выплаты дивидендов за 2018 год для АО "Укрзализныця", ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) в размере 90% от прибыли вместо 30%.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1015 от 4 декабря 2019 года обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, документом внесены изменения в постановление №364 от 24 апреля "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства".

В частности, отменен сниженный норматив перечисления прибыли в размере 30% для "Укргидроэнерго", "Укрзализныци" и ОГХК. Таким образом, для этих предприятий от составит 90%.

Норма о перечислении 30% прибыли осталась только для "Ощадбанка".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165874
 
 
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