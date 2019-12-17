 Кабмин повысил норму дивидендов для "Укрзализныци", "Укргидроэнерго" и ОГХК

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №1015 от 4 декабря 2019 года обнародовано на официальном правительственном портале.

В частности, документом внесены изменения в постановление №364 от 24 апреля "Об утверждении базового норматива отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства".

В частности, отменен сниженный норматив перечисления прибыли в размере 30% для "Укргидроэнерго", "Укрзализныци" и ОГХК. Таким образом, для этих предприятий от составит 90%.

Норма о перечислении 30% прибыли осталась только для "Ощадбанка".