 Сканирование грузов на таможне будет происходить в 10 раз быстрее, – Гончарук

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, первый сканер на Закарпатской таможне уже начал работу. Отныне проверка крупнотоннажных транспортных средств будет осуществляться быстрее и эффективнее. Львовская таможня сейчас провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". В ближайшее время они будут работать полноценно. Волынская, Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем.

"Важно, что сканирование грузов происходит без осмотра должностными лицами таможни, а следовательно, проверка груза происходит в 10 раз быстрее. Иначе приходилось бы тратить дополнительное время и средства на разгрузку и другие сопроводительные процедуры", - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов пояснил, что украинско-польский участок государственной границы, пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" осуществляет пропуск 400-500 грузовых транспортных средств в сутки в одном направлении, в то время как сканирующая система способна пропустить 240-250 транспортных средств в сутки. Таким образом, для пункта пропуска будут определены категории товаров, перемещаемых для обязательного сканирования. Ориентировочное время на проведение одной проверки-сканирования - 20 минут.

"Размещение сканеров для проверки крупногабаритных грузов требует технологически правильного обустройства и значительных площадок, в частности, это габариты 35х75 м или 50х30 м. Поэтому в ближайшее время планируется запуск семи сканирующих систем. Данные со сканеров на пунктах пропуска будут передаваться в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде", - добавил Нефьодов.

Стационарные сканеры или сканирующие системы стационарного типа - это специальное оборудование, предназначенное для выявления товаров, перемещаемых скрытыми среди других товаров, задекларированных к перемещению.