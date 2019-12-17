[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.31 25.82
 Транспорт
  212  1
Все про:грузы (519) таможня (465) сканер (2) Гончарук_Алексей (159)

 Сканирование грузов на таможне будет происходить в 10 раз быстрее, – Гончарук

Сканирование грузов, которое происходит без осмотра должностными лицами таможни, позволяет проверять грузы в 10 раз быстрее.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, первый сканер на Закарпатской таможне уже начал работу. Отныне проверка крупнотоннажных транспортных средств будет осуществляться быстрее и эффективнее. Львовская таможня сейчас провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". В ближайшее время они будут работать полноценно. Волынская, Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем.

"Важно, что сканирование грузов происходит без осмотра должностными лицами таможни, а следовательно, проверка груза происходит в 10 раз быстрее. Иначе приходилось бы тратить дополнительное время и средства на разгрузку и другие сопроводительные процедуры", - отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов пояснил, что украинско-польский участок государственной границы, пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" осуществляет пропуск 400-500 грузовых транспортных средств в сутки в одном направлении, в то время как сканирующая система способна пропустить 240-250 транспортных средств в сутки. Таким образом, для пункта пропуска будут определены категории товаров, перемещаемых для обязательного сканирования. Ориентировочное время на проведение одной проверки-сканирования - 20 минут.

"Размещение сканеров для проверки крупногабаритных грузов требует технологически правильного обустройства и значительных площадок, в частности, это габариты 35х75 м или 50х30 м. Поэтому в ближайшее время планируется запуск семи сканирующих систем. Данные со сканеров на пунктах пропуска будут передаваться в центральный аппарат Гостаможслужбы в электронном виде", - добавил Нефьодов.

Стационарные сканеры или сканирующие системы стационарного типа - это специальное оборудование, предназначенное для выявления товаров, перемещаемых скрытыми среди других товаров, задекларированных к перемещению.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3165872
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
альо.. поцоваті шлємазли забувайте"льохкі гроші" Сканирование грузов на таможне будет происходить в 10 раз быстрее, – Гончарук - Цензор.НЕТ 8573 Сканирование грузов на таможне будет происходить в 10 раз быстрее, – Гончарук - Цензор.НЕТ 7621
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Азербайджан ВР Гончарук_Алексей Зеленский Киев Нацполиция НБУ Россия рынок земли
 
 
 
 
 
 вверх