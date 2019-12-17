 Минфин обнародовал порядок применения кассовых аппаратов в смартфоне

Документы размещены в разделе "Проекты регуляторных актов для обсуждения в 2019 году" на сайте Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, это Изменения в Приказ Министерства финансов от 14 июня 2016 года №547, которым предложено установить такие новые порядки:

Порядок регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций;

Порядок определения диапазона, выдачи, резервирования, использования фискальных номеров, присваиваемых электронным расчетным документам во время работы программного регистратора расчетных операций в режиме офлайн.

Также обнародован проект изменений в Положение о форме и содержании расчетных документов, утвержденное приказом Министерства финансов от 21 января 2016 года №13.

"Указанные проекты разработаны во исполнение закона от 20 сентября №128 в части обеспечения возможности использования при осуществлении расчетных операций программных регистраторов расчетных операций", – отмечает пресс-служба Минфина.

Минфин планирует утвердить указанные проекты документов после получения замечаний и предложений от общественности и их обработки вместе с участниками рабочей группы по разработке нормативно-правовых актов по РРО, согласования с профильными министерствами и ведомствами.

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Как сообщалось, принятым Верховной Радой в сентябре и подписанным президентом Владимиром Зеленским законом устанавливается, что все физические лица-предприниматели 2-4 групп упрощенной системы налогообложения обязаны до 1 января 2021 года установить регистраторы расчетных операций (РРО). При этом законом предусмотрено введение программных РРО вместо классических и урегулировано использование электронного чека.

По словам главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, ГНС электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты.

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